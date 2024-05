Documentaire

À l’heure où la robotique et l’intelligence artificielle se développent fortement, une radiographie bienvenue des changements fondamentaux en cours dans le monde du travail.

Avec l’essor de la robotique et de l’intelligence artificielle, le monde du travail est en pleine mutation. Tandis que l’on construit des machines capables de réaliser des tâches jusqu’ici confiées à l’homme, de nombreux emplois disparaissent ou sont délocalisés. Si les métiers très qualifiés et grassement rémunérés en lien avec l’informatique et la robotique s’avèrent en forte hausse, les spécialistes observent dans le même temps une multiplication des emplois peu qualifiés et mal payés. De nouveaux précaires, qui passent d’un contrat sous-payé à l’autre, apparaissent. Parallèlement, les plates-formes numériques qui fleurissent font appel à des travailleurs indépendants, sans leur permettre d’accéder à une réelle stabilité financière. Demain, l’économie toujours plus mondialisée et numérisée fournira-t-elle assez d’emplois pour permettre à chacun d’assurer sa subsistance ? La réalisatrice Laurens Grant est allée à la rencontre d’historiens, d’un journaliste ou encore d’un roboticien pour répondre à cette question. Elle a aussi recueilli le témoignage d’agriculteurs et de restaurateurs dont le quotidien se trouve directement affecté par ces changements.

Documentaire de Laurens Grant (États-Unis, 2021, 53mn)

