Documentaire Elle doit redonner à Raqqa une apparence humaine Ces syriens tentent de retrouver leurs marques dans une ville en ruine

Documentaire Ils vivent dans les égouts de Bucarest Hugo Van Offel nous emmène dans les égouts de Bucarest, colonisés par les orphelins de la dictature des Ceausescu....

Documentaire Mon nouveau supermarché, c’est le garage du voisin De nouveaux modes de consommation s’offrent à nous pour manger mieux et favoriser l’agriculture locale tout en tissant du...

Documentaire Draguer dans ce pays est très dur Les hommes ont pas mal la pression au Niger

Documentaire Une migration de gitans à chaque Pentecôte Ce pèlerinage est une tradition gitane toujours d’actualité

Documentaire Les forçats du mica Dans le nord de l’Inde, l’exploitation clandestine de mica fait travailler des hommes, des femmes et même des enfants....

Documentaire Liban : un pays dans la tourmente Comment le Liban, la « Suisse de l’Orient », a-t-il sombré dans le chaos ? Commentée par ses acteurs et des...

Documentaire Israël, un an après l’attaque du 7 octobre Le 7 octobre 2023, l’organisation terroriste Hamas lançait une attaque dans le sud d’Israël. Plus de 1200 personnes sont...

Documentaire Le point de départ des nouvelles routes de la soie Chongquing, kilomètre zéro des nouvelles routes économiques chinoises. A partir d’ici, la Chine construit chemins de fer, lignes maritimes...

Documentaire Etats-Unis : justice à vendre ! Pour le Super Sunday, de nombreux États votent non seulement pour choisir un candidat à la Maison Blanche, mais...

Documentaire Sierra Leone, le pays le plus pauvre et dangereux du monde La Sierra Leone est un pays africain qui est considéré comme le pays le plus pauvre et dangereux du...

Documentaire Pays riches et pauvreté infantile Le Royaume-Uni compte parmi les pays les plus riches de la planète. Pourtant, comme plus de quatre millions d’enfants...

Documentaire Irak : les charniers de Daech En Irak, les forces gouvernementales se battent encore contre les dernières poches de résistance de Daech. Dans les territoires...

Documentaire Afrique du Sud : les diamants de la réconciliation Les diamants font depuis longtemps la renommée de l’Afrique du Sud, sa richesse aussi. Avec les autres minerais qui...

Documentaire Tsiganes du Brésil – Un adieu à la route Au Brésil, incroyable creuset de populations originaires de tous les continents, vit une population dont on ignore souvent l’existence...

Documentaire Chine, les enfants de la honte \r

En Chine, quatre mille personnes environ sont exécutées chaque année, soit une dizaine par jour. Pour les orphelins laissés...

Documentaire Des femmes canons Une arme à la main est plus sûr que les flics au bout du fil… Alors soyez bien armée...