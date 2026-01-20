Documentaire

Pendant plus de dix ans, quatre hommes d’exception ont eu pour mission de protéger Charles de Gaulle, l’un des chefs d’État les plus menacés de l’histoire contemporaine. Boxeur, parachutiste, résistant kabyle et tireur d’élite formaient une garde rapprochée hors norme, choisie personnellement par André Malraux, à une époque où la sécurité reposait sur l’instinct, le courage et la loyauté.

Sans technologies modernes ni dispositifs sophistiqués, ces gardes du corps ont affronté attentats, complots et dangers quotidiens, tout en composant avec le tempérament inflexible du Général. À travers des témoignages rares, des anecdotes inédites et des souvenirs intimes, ce documentaire plonge dans les coulisses du pouvoir et révèle l’envers du décor de la protection présidentielle.

Un récit historique intense, entre thriller politique et mémoire nationale, au cœur de l’ombre d’un géant de l’Histoire de France.