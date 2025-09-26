À partir d’archives, dont certaines inédites, des souvenirs de son petit-fils Yves de Gaulle, enrichi des témoignages d’historiens, ce film raconte de manière chronologique les conditions du retour au pouvoir du Général de Gaulle en 1958. On découvre combien le Général de Gaulle s’est avéré un stratège politique hors pair, sachant profiter du climat de terreur en Algérie et s’appuyant sur l’armée pour défier les institutions mourantes de la IVe République. La force du film reste les archives étonnantes dont celles du 13 Mai 1958 à Alger, là où en réalité tout s’est joué pour permettre au Général de revenir au pouvoir.
Réalisation : Bertrand Delais