Documentaire Nicolas II, le dernier des Tsars de Russie La famille Romanov exerça le pouvoir en Russie pendant 300 ans, un empire fantastique qui s’effondra en 1918 dans...

Podcast De 1948 à Gaza : l’histoire oubliée de la Palestine Pourquoi la Palestine fait-elle battre le cœur du monde depuis des siècles ? De l’exil du peuple palestinien à...

Documentaire Le visage de l’horreur – Hitler et les nazis Une plongée passionnante dans la vie d’Hitler et l’horreur de la guerre. 00:00 Hitler et les nazis 4 01:12...

Documentaire Les grandes batailles | Hitler et les nazis « Je ne vois pas pourquoi l’homme ne serait pas aussi cruel que la nature » Adolf Hitler 00:00 Hitler et...

Podcast Emily Davison et les Suffragettes anglaises Retrouvez l’intégralité du podcast « L’Heure H » sur RTBF Auvio : https://bit.ly/heureh Le 4 juin 1913, en plein Derby d’Epsom,...

Podcast Nixon, grandeur et décadence En 1972, Richard Nixon se fait réélire sans grande difficulté à la Maison-Blanche. Il sera désavoué deux ans plus...

Documentaire Javier Cercas et « L’imposteur » Enric Marco, un homme ordinaire, a mystifié l’Espagne pendant trente ans en affirmant avoir survécu aux camps de concentration...

Documentaire Handicap, aux origines du combat C’est un combat de près d’un siècle, qui n’a jamais été raconté en documentaire, celui que les personnes handicapées...

Documentaire 1961, la route de l’égalité Au cœur de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, un épisode est méconnu des Français : les...

Documentaire Les oubliés du colonialisme allemand en Namibie Israel Kaunatjike, descendant héréro, milite pour la cause de ce peuple autochtone décimé par les troupes coloniales allemandes il...

Documentaire Le Winnipeg : la traversée de l’espoir En 1939, Pablo Neruda, alors consul du Chili à Paris, organisa l’émigration de plus de 2000 réfugiés espagnols vers...

Podcast Casino de Montréal | L’Histoire nous le dira La nation du Canada est un mélange unique de beauté naturelle et de modernité urbaine. De la toundra gelée...

Documentaire Nouvelle-Calédonie : le temps de la réconciliation A partir d’images d’archives inédites et de témoignages recueillis en Nouvelle-Calédonie, Tjibaou, le pardon retrace le chemin de la...

Documentaire La grande guerre en couleur (1) – Catastrophe rnrnCette guerre de 1914 à 1918 est une guerre totale et une guerre d’usure, marquée par les progrès de...

Podcast Remembrement : comment la France a transformé ses campagnes (et divisé ses villages) Le remembrement des terres agricoles en France, une politique souvent oubliée, a transformé en profondeur nos paysages et nos...

Documentaire Juin 1940, le grand chaos La violence de l’attaque allemande avec son lot d’exactions nazies effondre la société et ses repères. Le 2 juin...

Documentaire Les raisins de la guerre Pendant l’Occupation, le vignoble français a été consciencieusement pillé par les Allemands, au même titre que les musées et...