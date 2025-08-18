Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La foudre frappe Apollo 12 La foudre frappe la navette Apollo 12 en plein décollage, une catastrophe évitée de justesse. Réalisateur : Evan Clarck

Documentaire Abdou Diouf : un destin francophone Abdou Diouf, c’est une élégance tout en retenue et en pudeur, un art consommé de la diplomatie et un...

Conférence Les anciens combattants de la Grande Guerre face au nazisme Dès 1919, le traumatisme de la Première Guerre mondiale sert de terreau fertile à l’émergence de nouvelles visions du...

Podcast La véritable histoire de Georges Pompidou, le président amateur d’art contemporain Stéphane Bern raconte, à l’occasion des 50 ans de sa disparition, un président de la République, ancien premier ministre...

Article La vie quotidienne des soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale La Première Guerre mondiale, souvent appelée La Grande Guerre, a profondément marqué le XXe siècle, laissant des souvenirs indélébiles...

Documentaire Citroën, un siècle d’innovation Avant-garde marketing et problèmes sociaux, design révolutionnaire et faillites retentissantes, innovation technologique et problèmes techniques, voilà l’histoire de Citroën....

Documentaire Comment la conquête spatiale française a-t-elle commencé ? Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant met en orbite le premier satellite expérimental français, « Astérix ». Une...

Documentaire Un adolescent tué par un CRS | Partie 2 Le 22 octobre1980, à Marseille, Laouhari Ben Mohamed est tué de deux balles par un CRS lors d’un banal...

Documentaire Dossiers Secrets – Lawrence d'Arabie



Lawrence d’Arabie, immortalisé dans son récit autobiographique «Les Sept piliers de la sagesse», est considéré par certains...

Documentaire France – Algérie, une affaire de famille En février 2017, peu avant son élection, Emmanuel Macron se mettait à dos la communauté pied-noir pour avoir comparé...

Documentaire Dunkerque 1945, la dernière forteresse d’Hitler Parmi les villes françaises qui ont eu à subir les outrages de la guerre, Dunkerque occupe une place particulière....

Documentaire D-Day, les ailes de la victoire : le triomphe par les airs Le débarquement du 6 juin 1944 marque l’une des opérations militaires les plus spectaculaires. La victoire s’est jouée en...

Documentaire Le Nord-Pas-de-Calais en 16 mm – Mémoire ouvrière et archives retrouvées Entre vie ouvrière, mémoire populaire et poésie du quotidien, ce documentaire fait revivre les images oubliées du Nord-Pas-de-Calais à...

Documentaire Le passeur de mémoire Entre 1939 et 1945, il y a eu plus de 60 millions de morts. Cette folie meurtrière à fait...

Documentaire Les Harkis – Les fils de l’oubli Rejetés par leurs frères d’origine, abandonnés, sauf cas d’espèces, par ceux qui les avaient enrôlés pendant la guerre d’Algérie,...

Podcast L’Algérie, c’est le pays de ma mère Mon truc à moi, c’est l’Algérie. Pas l’Algérie dont on parle aux infos, mais plutôt celle des livres d’histoire...

Documentaire Des paillettes contre les bombes ┃ Invitation Au Voyage En mai 1993, Sarajevo, capitale de la toute nouvelle Bosnie-Herzégovine, est encerclée par les troupes serbes de Bosnie. Les...

Documentaire La bombe (2/2) En 1938, c’est par accident que deux chimistes allemands découvrent la fission nucléaire. Un phénomène physique qui comme le...

Documentaire Un film une histoire – Titanic Tout le monde se souvient de Leonardo Di Caprio et Kate Winslet dans le « Titanic » de James Cameron, un...