La foudre frappe la navette Apollo 12 en plein décollage, une catastrophe évitée de justesse. Réalisateur : Evan Clarck
Abdou Diouf, c’est une élégance tout en retenue et en pudeur, un art consommé de la diplomatie et un...
Dès 1919, le traumatisme de la Première Guerre mondiale sert de terreau fertile à l’émergence de nouvelles visions du...
Stéphane Bern raconte, à l’occasion des 50 ans de sa disparition, un président de la République, ancien premier ministre...
La Première Guerre mondiale, souvent appelée La Grande Guerre, a profondément marqué le XXe siècle, laissant des souvenirs indélébiles...
Avant-garde marketing et problèmes sociaux, design révolutionnaire et faillites retentissantes, innovation technologique et problèmes techniques, voilà l’histoire de Citroën....
Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant met en orbite le premier satellite expérimental français, « Astérix ». Une...
Le 22 octobre1980, à Marseille, Laouhari Ben Mohamed est tué de deux balles par un CRS lors d’un banal...
\r\n \r\n Lawrence d’Arabie, immortalisé dans son récit autobiographique «Les Sept piliers de la sagesse», est considéré par certains...
En février 2017, peu avant son élection, Emmanuel Macron se mettait à dos la communauté pied-noir pour avoir comparé...
Parmi les villes françaises qui ont eu à subir les outrages de la guerre, Dunkerque occupe une place particulière....
Le débarquement du 6 juin 1944 marque l’une des opérations militaires les plus spectaculaires. La victoire s’est jouée en...
Entre vie ouvrière, mémoire populaire et poésie du quotidien, ce documentaire fait revivre les images oubliées du Nord-Pas-de-Calais à...
Entre 1939 et 1945, il y a eu plus de 60 millions de morts. Cette folie meurtrière à fait...
Rejetés par leurs frères d’origine, abandonnés, sauf cas d’espèces, par ceux qui les avaient enrôlés pendant la guerre d’Algérie,...
Mon truc à moi, c’est l’Algérie. Pas l’Algérie dont on parle aux infos, mais plutôt celle des livres d’histoire...
En mai 1993, Sarajevo, capitale de la toute nouvelle Bosnie-Herzégovine, est encerclée par les troupes serbes de Bosnie. Les...
En 1938, c’est par accident que deux chimistes allemands découvrent la fission nucléaire. Un phénomène physique qui comme le...
Tout le monde se souvient de Leonardo Di Caprio et Kate Winslet dans le « Titanic » de James Cameron, un...
L’attaque sur Pearl Harbor est une attaque surprise de l’aéronavale japonaise le 7 décembre 1941 sur la base navale...
