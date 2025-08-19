Documentaire

L’affaire Chevalier devient celui de la cause des femmes. Le tribunal est pris d’assaut, la pression de l’opinion publique et des médias est énorme.

«Libérez Marie-Claire » ou encore « mon corps m’appartient » peut-on lire sur les pancartes de ceux qui font de cette affaire un symbole.

Marie-Claire et sa mère sont finalement relaxées. C’est une première victoire, mais une plus importante encore est attendue…

Le 18 janvier 1975, il faudra le courage d’une femme, Simone Veil, pour que l’interruption volontaire de grossesse soit reconnue par le droit français.

Documentaire : « 50 ans de faits divers » – « Avortement, le procès de Bobigny »

