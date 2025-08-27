Ressources Dans la même catégorie

Article Hélène Brion : pionnière du féminisme durant la Première Guerre Mondiale Au cœur du tumulte de la Première Guerre mondiale, une figure se dresse, incarnant la lutte pour la paix...

Documentaire Hans Berger et la télépathie Pendant la guerre, le soldat allemand Hans Berger passa tout près de la mort. Ce même jour, il reçut...

Documentaire Le procès qui a révolutionné la loi contre l’avortement En avril 1971, le « Manifeste des 343 » Françaises déclarant avoir avorté, s’attaque à la loi de 1920, qui en...

Documentaire La grotte de Froidmont Sur le Chemin des Dames, d’anciennes carrières de pierres médiévales ont été investies par les combattants de la Première...

Documentaire 30 juin 1936 – Le discours d’Haïlé Sélassié à la SDN En dénonçant l’invasion de son pays par l’Italie à la tribune de la Société des nations le 30 juin...

Podcast Jacques Ellul, premier critique de la technologie Dès les années 1950, il avait prédit l’omniprésence des technologies dans nos vies. Découvrez la pensée de Jacques Ellul,...

Podcast Qui a eu la peau de la Wehrmacht ? Les 6 et 22 juin 1944, les deux plus grandes opérations de la Seconde Guerre mondiale sont menées par...

Podcast Lindbergh se raconte Charles Lindbergh est une figure emblématique de l’histoire de l’aviation et de la culture américaine du XXᵉ siècle. Né...

Documentaire Le P-47 Thunderbolt : l’ogre Le 10 mars 1943 le Republic P-47 effectue sa première mission de combat en France occupée et fin 43...

Documentaire Mur de Berlin, la guerre des espions Quand le rideau de fer s’effondre, sans même un coup de feu, c’est une révolution de velours qu’aucun scénario...

Documentaire Lady Di est morte Aux petites heures du 31 août 1997, la France, et bientôt le monde entier, sont réveillés par une nouvelle...

Documentaire Holocauste – Résistance Du ghetto de Varsovie au camp de Sobibor, des groupes de juifs organisent d’héroïques opérations de résistance. Très peu...

Documentaire Les grandes batailles de la seconde guerre mondiale – El Alamein Octobre 1942 La seconde bataille d’El-Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se...

Documentaire Les dardanelles 1915 Ce documentaire à base d’archives, réalisé en hommage aux « Poilus d’Orient », retrace les différentes étapes de la bataille des...

Documentaire Le Québec colonise sa dernière frontière: l’Abitibi 29 avril 1914, jour historique en Abitibi. Nous sommes à la gare d’Amos où l’abbé Ivanhoë Caron débarque avec...

Documentaire Décembre 1941 : Pearl Harbor Le 7 décembre 1941, sans préavis, le Japon lance son aéronavale contre la base américaine de Pearl Harbor sur...

Documentaire L’affaire de Suez – Le pacte secret En 1956, à la suite de la nationalisation du canal de Suez, les Français, les Britanniques et les Israéliens...

Conférence Quand les savants s’en vont en guerre La science a joué un rôle considérable au cours de la guerre 14-18. Les nouveaux gaz de combats en...

Podcast Provence, 15 août 1944 : le débarquement oublié Bénéficiant d’un effet de loupe évident, le débarquement en Normandie rayonne dans les études historiographiques et les mémoires, tant...