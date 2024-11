Documentaire

À partir des témoignages inédits d’Irakiens – anciens militaires et dirigeants, civils, futurs insurgés, journalistes et opposants en exil –, le film retrace dans ses moindres détails l’année décisive de l’invasion, avec en contrepoint les récits des militaires américains et de reporters présents lors de l’intervention.

De la préparation aux frontières à la capture de Saddam Hussein, Jean-Pierre Krief, spécialiste de l’Irak et auteur notamment de Saddam Hussein, histoire d’un procès annoncé, propose une véritable immersion dans les événements en s’appuyant sur un remarquable travail d’archives. Des images inédites où l’on découvre notamment les opérations militaires américaines de l’intérieur, mais aussi et surtout les scènes d’apparat d’une dictature totalement engluée dans le mensonge et impréparée à la guerre.

En contrebalançant le scénario médiatique officielle offert par les Américains, le film donne à comprendre comment d’une guerre facile face à un pays exsangue, les États-Unis se sont retrouvés embourbés dans une insurrection civile menée par un peuple déçu, qu’ils n’ont pas même tenté de comprendre et qu’ils ont poussé à la révolte.

Un film de Jean-Pierre Krief