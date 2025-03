Documentaire

Rétrospective en archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l’après-guerre. Du cinéma à la musique en passant par la littérature, une histoire de désobéissance entre idéalisme et esprit de révolte.

Des années 1950 à aujourd’hui, chaque génération a initié sa révolution culturelle à travers la musique, la littérature et le cinéma. Sur une BO éclectique et électrique – du jazz des années 1950 au rap des décennies 2000 en passant par le funk, le disco, le rock n’roll ou la techno –, Aurélien Guégan et Marie Durrieu brossent un portrait nerveux et rafraîchissant des révoltes de la jeunesse au fil des époques. Tout en archives, une plongée historique enlevée, ode à l’idéalisme et à la fureur de vivre.

Ce documentaire a été réalisé à des fins pédagogiques et peut contenir des images qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de ce documentaire vous est déconseillé.

Réalisé par Aurélien Guégan, Marie Durrieu

Écrit par Aurélien Guégan, Marie Durrieu

Droits Réservés