Documentaire



Juin 1941, les armées allemandes envahissent l’URSS. À leur suite, les Einsatzgruppen, 3000 hommes répartis en quatre « groupes d’intervention » affectés chacun à une zone géographique définie, doivent se charger des Juifs et des opposants au Reich. En quelques mois, la besogne génocidaire est accomplie. Au mois de décembre 1941, les pays Baltes sont déclarés « Judenfrei » – libres de Juifs… Qui étaient les hommes qui organisèrent et pratiquèrent l’assassinat de masse des Juifs, des Tziganes et des prisonniers soviétiques ? D’où venaient-ils ? Quelles étaient leurs motivations ? Quel fut leur destin après la débâcle allemande ?

Ecriture : Michaël Prazan

Un documentaire de Michaël Prazan

KUIV Production