Documentaire



Les congés payés, la semaine de 40 heures, des femmes au gouvernement, Léon Blum est le symbole du Front populaire. Mais son histoire ne commence ni ne s’arrête à 1936 et son destin est souvent méconnu. Adoré du peuple ouvrier, Léon Blum fut aussi l’homme le plus haï de la IIIᵉ République.

Du dandy lettré à l’affaire Dreyfus qui éveille sa conscience, de la victoire du Front populaire à l’Occupation, du procès de Riom à sa déportation en Allemagne, puis à son bref retour pour reconstruire la République après la guerre, “Léon Blum, haï et adoré” revient sur la vie et le parcours politique et personnel de Léon Blum.

À travers un récit à la fois historique et intime, ce film dresse le portrait d’un homme profondément engagé, qui fut de tous les combats de son époque et dont l’héritage et la force de conviction résonnent encore aujourd’hui.

Réalisateur : Julia Bracher & Hugo Hayat