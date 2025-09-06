En cette fin d’été 1944, la libération du territoire français est presque achevée. En trois mois, la Normandie, le...
Après juin 1944, pour les Français traumatisés par l’occupation allemande, l’espoir se lève. La libération de la France, cette...
Au printemps 1942, Loet Velmans, jeune soldat néerlandais, est fait prisonnier par les Japonais sur l’île de Java. Il...
L’Aspergillus flavus peut provoquer diverses inflammations pulmonaires, mais aussi aggraver des maladies pré-existantes.
Charismatique, inflexible, Fidel Castro s’est imposé comme l’un des visages les plus marquants du XXᵉ siècle. De la guérilla...
Le 6 août 1945, à 8 h 15, l’équipage américain de l’Enola-Gay largue la première bombe atomique utilisée en temps de guerre, sur...
Dans la tourmente de la guerre d’Algérie, Charles de Gaulle asseoit son pouvoir en recourant avec constance à l’instrument...
Ginette Kolinka est une survivante française de la Shoah et une militante des droits de l’homme. Elle est née...
Mardi 14 août 1945 : trois mois après la fin de la guerre en Europe, et quelques jours après...
Le 7 décembre 1941, sans préavis, le Japon lance son aéronavale contre la base américaine de Pearl Harbor sur...
Leur rencontre en mai 1955 était presque un hasard car rien ne prédestinait une star américaine au sommet de...
Les images racontent des histoires, nous racontons l’histoire des images », explique Serge Viallet. Du révolutionnaire Pancho Villa faisant l’acteur...
Les «Enfants de la nuit» sont les enfants des survivants des camps de déportation. Tous âgés aujourd’hui de 50...
Les immigrés japonais ont travaillé dans les mines de Nouvelle-Calédonie, mais ils en ont aussi possédé une à Goro...
Le temps des ouvriers Du début du XVIIIe siècle à nos jours, Stan Neumann déroule sur plus de trois...
Tourné en 1944 en technicolor pour l’US Army Corps, ce film relate les missions des P-47 Thunderbolt du 57th Fighter...
Ce documentaire, alternant témoignages d’officiers survivants et documents d’époque, retrace la Bataille de l’Atlantique (septembre 1939 – mai 1945)....
16 novembre 1955. A l’aéroport de Rabat, une foule immense s’apprête à accueillir, sous les acclamations, le roi Mohammed...
Dès son adolescence, de Gaulle est convaincu qu’il aura un rôle à jouer dans l’histoire de France. Après des...
Cette deuxième partie se concentre sur le recul progressif des forces allemandes devant les forces des Alliés, conjugué avec...
