Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les avions de la Seconde Guerre mondiale – Le Zéro japonais Tous les avions de la 2ème guerre mondiale en action grâce à des documents et images d’archives méconnus et...

Podcast Marcel Pinte, le plus jeune résistant de France Il avait six ans quand il est… mort pour la France. Découvrez dans cet épisode l’histoire du jeune et...

Documentaire Les avions de la Seconde Guerre mondiale – Le Hawker Hurricane Premier chasseur monoplan de la Royal Air France, le Hawker Hurricane s’illustra durant la Bataille d’Angleterre. Il fut chargé...

Podcast L’histoire du drapeau de l’Alaska C’est le seul drapeau du monde à avoir été imaginé par un enfant… Découvrez (sans plus attendre) l’histoire du...

Documentaire Le mystère Ettore Majorana, un physicien absolu Issu d’une prestigieuse famille sicilienne, Ettore Majorana (1906-1938 ?) fut un physicien d’exception, introverti et solitaire, collaborateur d’Enrico Fermi....

Documentaire Les dictateurs communistes Les dictateurs communistes ont marqué profondément l’histoire contemporaine, incarnant des régimes où le pouvoir absolu était concentré entre les...

Article L’héritage de Margaret Sanger : la lutte féminine pour l’accès à la contraception L’histoire de la contraception est indissociable du nom de Margaret Sanger, une pionnière qui a dédié sa vie à...

Documentaire Place aux jeunes, des beatniks aux punks Dix ans durant, à partir du milieu des années 1960, des millions de jeunes occidentaux ont rêvé de prendre...

Documentaire Emmett Till, le meurtre qui a changé l’Amérique En 1955, l’assassinat au Mississippi d’un jeune Noir accusé d’avoir sifflé une femme blanche secoue les États-Unis, et joue...

Documentaire 39-45, les grandes batailles – La guerre du Pacifique «Nous ne devons plus jamais sous-estimer les Japonais…» Les mots de l’amiral américain Chester Nimitz résument à eux seuls...

Documentaire Big band sur la FM, la folle histoire des radios libres Réalisé en 2006 par Rémy Devèze, ce documentaire nous emmène dans le mouvement des radios libres qui a émergé dans les...

Documentaire Sur les traces du passé – Les Wallisiens Pour les Wallisiens et les Futuniens, cela a toujours été une tradition que de quitter leur archipel pour découvrir...

Documentaire 39-45, les grandes batailles – Les sous marins Nazis Les sous-marins allemands U-Boots étaient particulièrement redoutés des Britanniques, qui ont failli perdre la guerre face à leurs assauts...

Documentaire 1936-1945 : Hitler le toxicomane En 1936 Adolf Hitler souffrant de troubles digestifs rencontre le médecin généraliste Theodor Morell, qui va être le seul...

Documentaire 7 décembre 1941 le Japon attaque l’Amérique 7 Décembre 1941. « Tora Tora Tora » c’est le mot convenu que le capitaine de frégate Mitsuu Fuchida, responsable de...

Documentaire 14-18, l’après guerre Les armes se sont tues mais le bilan est catastrophique et les peuples sans illusions. En Russie, l’armée rouge...

Article 1974 – 1975 : émancipation des colonies portugaises d’Afrique Au milieu du XIXe siècle, le Portugal s’engage résolument dans la conquête de l’Afrique noire avec une ambition clairement...