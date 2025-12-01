Ressources Dans la même catégorie

Podcast La véritable histoire de Simonne Mathieu, joueuse de tennis très résistante Simonne Mathieu, une figure emblématique du tennis français, a marqué l’histoire par sa ténacité et son engagement, tant sur...

Article 1942, tournant dans la deuxième guerre mondiale L’année 1942 représente un tournant décisif dans le cours de la Seconde Guerre mondiale, marquée par des événements clés...

Article 22 juin 1938 – le match du siècle : Maximilien Schmelling vs Joe Louis Au soir du 22 juin 1938, 90.000 spectateurs sont massés dans le légendaire Yankee Stadium pour assister au match-revanche...

Documentaire Les épouses des dictateurs : entre luxe, pouvoir et impunité Imelda Marcos, qui sert de fil conducteur à ce documentaire, n’est pas la seule des femmes de dictateurs à...

Documentaire Tibet, 50 ans d’exil et de résistance Ce film retrace cinquante ans d’histoire tibétaine, de l’invasion de 1959 à l’exil du dalaï-lama, jusqu’au 25e Kalachakra qui...

Documentaire Soweto, l’histoire du quartier mythique de Johannesburg Pour ce nouvel épisode de la série “Prochain Arrêt”, direction Soweto, quartier du sud-ouest de Johannesburg, l’une des plus...

Podcast Stefan Zweig à Vienne Stefan Zweig, l’un des auteurs les plus traduits du XXe siècle, a incarné à lui seul la Vienne cosmopolite,...

Podcast Sartre et Beauvoir alliance engagée Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir : deux figures incontournables de la pensée française du XXe siècle. Philosophes, écrivains,...

Documentaire Apartheid, la spirale de la peur En 1962, Nelson Mandela est enfermé dans la prison de Robben Island, au large du Cap. Son calvaire pénitentiaire...

Documentaire 1941 : Tobrouk Sur ordre d’Hitler, Rommel est chargé d’intervenir en Libye à la tête de l’Afrika Korps. Il débarque dans le...

Documentaire Le gouverneur de Georgie | Jimmy Carter, le président rock’n’roll Soutenu par des pop stars lors de sa campagne de 1976, Jimmy Carter se distingue des autres présidents des...

Documentaire Le génie d’Einstein L’histoire de la découverte de la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein.La relativité générale est une théorie relativiste...

Article Al Capone, roi des gangsters Al Capone est un nom qui résonne avec une certaine fascination dans l’imaginaire collectif. Souvent présenté comme l’incarnation du...

Documentaire Château de Sainte Colombe Un peu d’histoire ! Il n’y eut pas de château à Sainte Colombe en Auxois avant la première moitié...

Podcast Il est libre le Québec Figure féministe et syndicale au Québec, Monique Simard s’est retrouvée au cœur du massacre de l’École Polytechnique de Montréal,...

Podcast Les tirailleurs sénégalais Banania, chéchia et coupe-coupe… La trilogie autour des tirailleurs sénégalais remporte sans nul doute la palme des clichés historiques....

Documentaire Visite guidée de la Alte Nationalgalerie à Berlin Lieu mythique de l’art allemand, la Alte Nationalgalerie, inaugurée en 1876, située sur l’île aux musées de Berlin, classée au patrimoine...

Documentaire La chute du parrain | Corleone le parrain des parrains (épisode 2) Comment, de 1977 à 1994, Totò Riina a régné par le sang et la terreur sur la mafia sicilienne....

Documentaire 14-18 : la première guerre moderne – Les tanks Les chars d’assaut furent les premiers véhicules blindés à faire leur apparition sur les champs de bataille de la...