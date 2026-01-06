Documentaire

En 1943, Hitler et son bras droit Himmler réquisitionnent le château d’Itter, situé dans la région du Tyrol en Autriche, qu’ils louent depuis trois ans déjà.

Dans cette forteresse médiévale isolée, les nazis enferment des personnalités françaises importantes telles que les hommes politiques Paul Reynaud, Edouard Daladier, ou encore le joueur de tennis Jean Borotra.

Afin de libérer ces prisonniers, des soldats américains, allemands et autrichiens unissent leurs forces.

En mai 1945, ils parviennent à maîtriser les troupes de SS qui encerclaient le château.

Réalisation: Daniel Oron

Année: 2022