En 1929, Helmut, jeune doctorant, et Erna, étudiante en médecine à Berlin, tombent fous amoureux. Les tourtereaux semblent promis à un avenir radieux, jusqu’au jour où Erna se découvre une ascendance juive, gardée secrète par sa mère. Le couple se marie cependant et donne naissance à trois fils. Avec l’arrivée au pouvoir de Hitler, la famille se retrouve confrontée aux persécutions de plus en plus brutales du régime.

Helmut, empêché de travailler, s’engage alors comme médecin dans l’armée du Reich, dans l’espoir d’obtenir pour sa famille un certificat de « sang allemand ». Un engagement paradoxal qui sauvera les siens de la déportation. Des centaines de lettres et des vidéos d’archives font revivre au plus près cette tragédie familiale au temps du nazisme.

Documentaire de Jutta Pinzler (Allemagne, 2021, 1h)

