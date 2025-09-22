Ressources Dans la même catégorie

Documentaire 1993, une nouvelle ère dans l’histoire de la guerre La première attaque sur les tours jumelles ne les a pas fait tomber, mais c’était un avertissement pour ce...

Podcast Le mariage à trois de Lady Di Le mariage à trois de Lady Di fait référence à la relation de Lady Diana Spencer, qui était mariée...

Documentaire Gandhi : la non-violence comme arme En prônant la désobéissance civile, une forme de résistance pacifique, Gandhi a entraîné des milliers d’Indiens dans une lutte...

Podcast L’armée allemande face au débarquement du 6 juin 1944 Le 6 juin 1944, date du débarquement des Alliés sur les plages normandes, est l’une des dates les plus...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep3 – La répression raciale La répression raciale : A travers une série de témoignages, une évocation du rôle joué par les policiers sous...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep2 – La répression politique La répression politique : Poussés par un anticommunisme culturel et professionnel exalté par la propagande, les attentats et les...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep1 – Une nouvelle police Une nouvelle police : Après avoir longtemps ignoré la participation même de policiers français à des opérations attribuées à...

Documentaire Vichy, la prise de pouvoir par Philippe Pétain À travers l’histoire de la 3e République et la montée des périls, le lent cheminement du Maréchal Pétain vers...

Documentaire Le mur de l’atlantique Découvrez comment pour se protéger d’une invasion des Alliés dans l’Europe occupée, Hitler a ordonné la construction d’un mur...

Documentaire L’épopée du Casabianca Le 27 novembre 1942, alors que la flotte française se saborde dans le port de Toulon après l’invasion de...

Documentaire Mitterrand : aurait-il essayé de transmettre un message caché ? Quatre mois seulement après son arrivée à l’Elysée, François Mitterrand annonça les débuts d’une entreprise pharaonique : les «...

Article Qui a inventé le plastique ? Le plastique est aujourd’hui un matériau omniprésent dans notre quotidien, utilisé dans des domaines aussi variés que l’emballage, la...

Documentaire L’histoire des cinémas québécois – 1896 à 1950 Cette série documentaire retrace les grands moments de l’histoire d’amour qui unit les Québécois et le septième art, de...

Documentaire Deuxième guerre mondiale – A la reconquête de l’Europe Après avoir battu l’Afrika Korps de Rommel en Afrique du Nord, les alliés ont un objectif immédiat: reprendre pied...

Documentaire La Varsovie de Ernst Lubitsch Capitale de la Pologne, Varsovie semble avoir préservé l’architecture médiévale de sa vieille ville des ravages du temps. Mais,...

Documentaire 1945, de Yalta à Potsdam, ou le partage de l’Europe Le 4 février 1945, Churchill, Roosevelt et Staline se retrouvaient à Yalta. Le nom est attaché à un mythe,...

Documentaire Belleau, bois de l’enfer En mars 1918, le général allemand Ludendorff mène une série d’offensives sur le front occidental. Il veut se rapprocher...