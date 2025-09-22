Entre fascination et haine, les dictateurs étaient rarement indifférents face aux figures mondiales du divertissement, et à leur popularité.
La première attaque sur les tours jumelles ne les a pas fait tomber, mais c’était un avertissement pour ce...
Le mariage à trois de Lady Di fait référence à la relation de Lady Diana Spencer, qui était mariée...
En prônant la désobéissance civile, une forme de résistance pacifique, Gandhi a entraîné des milliers d’Indiens dans une lutte...
Le 6 juin 1944, date du débarquement des Alliés sur les plages normandes, est l’une des dates les plus...
La répression raciale : A travers une série de témoignages, une évocation du rôle joué par les policiers sous...
La répression politique : Poussés par un anticommunisme culturel et professionnel exalté par la propagande, les attentats et les...
Une nouvelle police : Après avoir longtemps ignoré la participation même de policiers français à des opérations attribuées à...
À travers l’histoire de la 3e République et la montée des périls, le lent cheminement du Maréchal Pétain vers...
Découvrez comment pour se protéger d’une invasion des Alliés dans l’Europe occupée, Hitler a ordonné la construction d’un mur...
En 1929, Helmut, jeune doctorant, et Erna, étudiante en médecine à Berlin, tombent fous amoureux. Les tourtereaux semblent promis...
Le 27 novembre 1942, alors que la flotte française se saborde dans le port de Toulon après l’invasion de...
Quatre mois seulement après son arrivée à l’Elysée, François Mitterrand annonça les débuts d’une entreprise pharaonique : les «...
Le plastique est aujourd’hui un matériau omniprésent dans notre quotidien, utilisé dans des domaines aussi variés que l’emballage, la...
Cette série documentaire retrace les grands moments de l’histoire d’amour qui unit les Québécois et le septième art, de...
Après avoir battu l’Afrika Korps de Rommel en Afrique du Nord, les alliés ont un objectif immédiat: reprendre pied...
Capitale de la Pologne, Varsovie semble avoir préservé l’architecture médiévale de sa vieille ville des ravages du temps. Mais,...
Le 4 février 1945, Churchill, Roosevelt et Staline se retrouvaient à Yalta. Le nom est attaché à un mythe,...
En mars 1918, le général allemand Ludendorff mène une série d’offensives sur le front occidental. Il veut se rapprocher...
Dans les années 30, des millions de personnes se bousculaient pour rendre hommage à Hitler. Cette population, électrisée, croit...
Aéroport de Marignane. Le GIGN, le groupe d’élite de la Gendarmerie, donne l’assaut à l’Airbus d’Air France pris en...
