Documentaire Les Trans-Europ-Express, des trains de légende Symboles d’intégration européenne et modèles de confort : trente ans après leur disparition, les mythiques trains Trans-Europ-Express continuent de...

Documentaire L’histoire complète et sans censures de Tchernobyl Depuis 30 ans, le nom de Tchernobyl résonne dans toutes les têtes. Pourtant pour la plupart d’entre nous, cet...

Documentaire La bataille d’Angleterre : l’affrontement aérien et décisif de 1940 Juillet – septembre 1940. De cet affrontement mortel dépendait l’issue de la 2ème Guerre Mondiale. « Jamais, dans toute l’histoire...

Documentaire Le Bismarck : cuirassé allemand de la Kriegsmarine Le Bismarck était un navire avec beaucoup d’allure. Partout où il allait, il attirait l’attention ! Lors de son...

Conférence Les Irlandais pendant la guerre civile d’Espagne Dans le cadre des études historiques sur la réaction internationale et la participation étrangère à la guerre civile espagnole,...

Podcast Faut-il (encore) lire Foch ? Marc Bloch et Raymond Aron en faisaient un dangereux illuminé, la réincarnation des idées napoléoniennes aux conséquences effroyables en...

Podcast La France sous l’Occupation Franck Ferrand et ses invités plongent à l’époque de la France sous l’Occupation allemande. La France sous l’Occupation allemande...

Documentaire La guerre du désert durant la seconde guerre mondiale Dans la fournaise du désert. C’est Mussolini, le dictateur italien qui se lança dans une campagne improvisée avec pour...

Article Vol 571 : crash dans les Andes Le vendredi noir du 13 octobre 1972 apparaît pour toujours dans les annales de l’histoire de l’aviation commerciale comme...

Podcast Raspoutine, le destin fascinant d’une légende Le 1er janvier 1917, le corps de Grigori Raspoutine est repêché dans les glaces de la Petite Neva, à...

Documentaire Namibie et le 2e reich Pour satisfaire à son projet d’expansion coloniale, l’Allemagne perpètre, à partir de 1904 en Namibie, le premier génocide du...

Documentaire Les avions de la Seconde Guerre mondiale – Le Hawker Hurricane Premier chasseur monoplan de la Royal Air France, le Hawker Hurricane s’illustra durant la Bataille d’Angleterre. Il fut chargé...

Conférence La guerre des Russes blancs De 1917 à 1922, la guerre civile a causé des ravages en Russie : des millions de morts, des...

Documentaire La guerre d’Algérie : L’OAS – l’exode La naissance de l’OAS, les accords d’Evian, le référendum sur les accords , les attentats meurtriers de l’OAS, l’accord...

Documentaire Les Milles, le train de la liberté Lors de la Seconde Guerre mondiale, le village surnommé « les Milles » non loin d’Aix-en-Provence va servir de camp d’internement...

Documentaire Le fantôme de Spandau Peut-on donner de l’amour et accorder le pardon à un des pires criminels de l’Histoire ? Question pour l’aumônier...

Documentaire Ex-Yougoslavie | Les procès du Tribunal pénal international (2/2) Retour sur les procès hors normes des crimes perpétrés lors du conflit en ex-Yougoslavie. Ce second volet se focalise sur les...