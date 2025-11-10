Tous ceux qui ont vu la vidéo de l’assassinat de Rabin réalisé par Kempler, ont vu Yigal Amir tirer de derrière sur le Premier ministre d’une distance de 60 cm. La conclusion de la Commission « Shamga » est qu’Amir avait tiré deux fois dans le dos de Rabin. Le constat médical fait état de blessures à la poitrine, alors que l’assassin a tiré dans le dos. L’expertise du laboratoire de la police a démontré que des balles ont été tirées à bout portant, balles qu’Amir ne pouvait pas avoir tiré. Ont-elles été tirées dans la voiture qui a emmené Rabin blessé à l’hôpital ? De nombreux autres indices permettent d’évoquer l’hypothèse d’un complot. Complot de qui ? On évoque le rôle troublant d’un agent provocateur des services secrets, chargé de noyauter les milieux de jeunes extrémistes. Cet agent provocateur était au courant des intentions d’Amir. A-t-il joué un rôle encore plus direct dans le crime ? De son côté, le meurtrier clame haut et fort qu’il n’a tiré que 2 balles sur Yitzhak Rabin.