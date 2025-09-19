Multiplication des studios, explosion du kaneka après les évènements, la Calédonie ouvre ses portes au monde. Faire vivre la musique, un challenge calédonien.
Les premiers concerts de l’école, premières guitares électriques, premier studio d’enregistrement : la révolution musicale est en marche en...
En 1889, Paris accueille l’Exposition universelle et dévoile pour la première fois sa tour Eiffel. Un vent d’enthousiasme souffle...
La Grande-Bretagne n’étant plus seule face à Hitler, les premiers G.l.s sont arrivés au Royaume-Uni, tandis que les Japonais...
Après tant d’années de suprématie allemande, alors que 1942 tire à sa fin, les Alliés commencent vraiment à progresser....
Des années 1930 aux années 1960, l’histoire poignante de la Bretagne filmée au quotidien : pêcheurs, paysans, résistants, enfants...
Alors qu’Hitler et les Allemands se concentraient sur la Russie, la situation dans le Pacifique prit des proportions épiques...
Charles de Gaulle, officier jeune mais déjà déterminé, s’illustre pendant la Première Guerre mondiale dans une série d’épreuves qui...
Même avec peu d’espoir d’avoir un impact contre les Allemands, la lutte pour la liberté s’est poursuivie. Les Juifs...
Une contribution majeure à l’information sur les conséquences pour les évacués de « la zone », sur les victimes en Biélorussie,...
Georges Pompidou, né le 5 juillet 1911 à Montboudif et mort le 2 avril 1974 dans le 4e arrondissement...
Parmi tous les sports qui ont eu du succès en Nouvelle-Calédonie, l’athlétisme et le cricket restent en tête des...
Le 19 mai 1941 le Bismark quitte Gotenhafen pour l’opération « Rheinübung » contre les convois de l’Atlantique Nord. Dès le...
1940 est l’année la plus importante de la seconde guerre mondiale. La France a capitulé, la Bataille d’Angleterre s’engage,...
Le 19 septembre 1931, le jour où tout bascula… 20 Millions de morts en tout. Pour nourrir une population...
Une incroyable collection de photographies de « petites gens » du Paris de la fin du XIXe siècle, vient d’être redécouverte. Ces...
Automne 1944 : la guerre n’est pas terminée pour tous les Français. Alors que la majeure partie du territoire...
Le second documentaire de cette série chronologique consacrée à la Guerre Froide relate, après avoir décrit l’évolution des rapports...
À l’occasion de l’entrée au Panthéon des cendres de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée, ce 21 février 2024,...
En 1900, Lucien Bernheim, homme d’affaires d’origine alsacienne qui fera fortune dans les mines notamment celle de Népoui, fera...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a été le théâtre de luttes intenses et de bouleversements politiques majeurs....
