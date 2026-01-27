Nikola Obermann nous raconte la tragique vie de l’humoriste français Coluche.
Un documentaire de Philippe Massonnet
Retour sur l’histoire de cette filière corso-marseillaise, dont le démantèlement en 1972 laisse espérer la fin du crime organisé....
La colonisation est une histoire de peuples, d’idéologie, de territoires, de syncrétisme culturel, d’économie, de résistances. Mais elle est...
Tenir tête aux États-Unis sur un territoire glacé au milieu de l’océan : non, on ne parle pas du...
L’expression de « juges rouges » qualifie l’action de quelques magistrats dans la seconde moitié des années 1970. Ces...
Dans cet ultime volet consacré à la paysannerie française de 1789 à nos jours, Fabien Conord décrit la révolution...
Pendant la Première Guerre mondiale, l’armée française, en manque de soldats, a enrôlé 134 000 Africains. Ce film retrace...
Non, ce n’était pas mieux pendant les Trente Glorieuses. L’historien Vincent Martigny appelle à sortir de ce passé fantasmé...
De la Chine antique à la navigation moderne, la boussole a contribué à façonner le monde dans lequel nous...
A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, un bibliothécaire polonais découvre des archives d’Himmler, commandant des SS et...
Un documentaire à couper le souffle d’enquête centrée autour de l’implication de l’idéologie chrétienne au Rwanda avant, pendant et...
Comment l’Iran est-il devenu l’ennemi d’Israël et des États-Unis, qui furent les alliés du Chah ? Avec certains des...
Cette série destinée au jeune public revisite la grande histoire sous un angle original. Dans ce numéro : en pleine guerre...
De ses débuts dans l’immobilier à son arrivée au pouvoir, récit des deux décennies d’ascension de Silvio Berlusconi, qui...
Pour un bon nombre d’anciens du pays, les souvenirs de l’école restent teintés d’un goût amer/ Avec le peu...
Le 16 juin 1940, le sous-secrétaire d’Etat à la Guerre, inconnu au bataillon, décide de faire sécession. Il choisit...
Documentaire qui raconte comment la colonisation japonaise et la guerre de Corée ont engendré deux régimes antagonistes. On y...
A partir d’images d’archives, bosniaques et françaises, et de séquences tournées aux côtés de l’armée bosniaque à Sarajevo, « Bosna...
Dans les années vingt, Marseille a vu débarquer près de 100 000 rescapés du génocide arménien. Comment en sont-ils...
Ce film retrace cinquante ans d’histoire tibétaine, de l’invasion de 1959 à l’exil du dalaï-lama, jusqu’au 25e Kalachakra qui...
S’il y avait eu plus de chaloupes à bord du Titanic, est-ce que plus de vies auraient pu être...
