Ressources Dans la même catégorie

Article Al Capone, l’empereur du crime organisé Alphonse Gabriel Capone, plus connu sous le nom d’Al Capone, demeure l’une des figures les plus emblématiques du crime...

Conférence La passion des origines : calquer, copier, créer Les reproductions de peintures rupestres ont été réalisées au cours d’extraordinaires expéditions internationales, dont celles de l’allemand Leo Frobenius...

Podcast De Gaulle et Pompidou : face à Mai 68, ils étaient deux Olivier Duhamel décortique une crise majeure de l’histoire de la Ve République : Mai 68. Avec un président et...

Podcast La véritable histoire du pont de la rivière Kwai Au printemps 1942, Loet Velmans, jeune soldat néerlandais, est fait prisonnier par les Japonais sur l’île de Java. Il...

Documentaire La Belle Otero au Casino de Monaco Caroline Otero, surnommée « La Belle Otero », était une icône de Monaco. La sulfureuse chanteuse et danseuse de...

Podcast La véritable histoire du Bloomsbury group, des Anglais libres et excentriques Stéphane Bern raconte un groupe d’hommes et de femmes qui étaient peintres, critiques, économistes ou écrivains – parmi lesquels...

Documentaire Charles avant De Gaulle En 1940, de Gaulle a presque 50 ans. Cet homme a un passé, il ne naît pas le 18...

Documentaire L’enfer de Diên Biên Phu Dien Bien Phu, c’est une petite vallée à proximité du Laos. Poste stratégique pour l’armée française, c’est aussi là...

Documentaire La bataille d’Arnhem Pour attaquer Arnhem, Montgomery, le 17 Septembre 1944, mobilise 1534 avions de transport et 500 planeurs, protégés par 2340...

Documentaire Le mystère Louis Renault Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, la collaboration économique avec les nazis tourne à plein régime....

Documentaire Le naufrage du Gustloff – La plus grande catastrophe maritime de tous les temps Le Wilhelm Gustloff est un navire de croisière prestigieux de grandes dimensions lancé à Hambourg par la marine allemande...

Documentaire Histoire des porte-avions américains – En route pour la victoire Les porte-avions jouèrent un grand rôle dans les combats qui opposèrent Américains et Japonais, lors de la Seconde Guerre...

Documentaire La menace révolutionnaire La révolution bolchévique de 1917 a deux conséquences majeures. Tout d’abord, elle entraîne la signature d’une paix séparée entre...

Documentaire 1961, la route de l’égalité Au cœur de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, un épisode est méconnu des Français : les...