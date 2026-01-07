Podcast

L’année 2026 a débuté par un drame dans la station de ski de Crans-Montana, dans le canton suisse du Valais. Lors du réveillon, des bougies ont touché le plafond, déclenchant un incendie qui s’est propagé à une vitesse fulgurante. Bilan : au moins 40 jeunes ont perdu la vie et plus de 150 personnes ont été blessées.

Cette tragédie ravive douloureusement le souvenir de l’incendie du 5-7 en 1970, qui avait coûté la vie à 146 personnes. Parmi les rares survivants figure Pierre Montillot, qui perpétue depuis la mémoire de ce drame.