Podcast

Construit au prix de dizaines de milliers de vies humaines, le pont de la rivière Kwaï est devenu célèbre dans le monde entier grâce à un roman, puis à un film oscarisé. Mais quelle est la part de vérité derrière la légende ?

Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, découvrez l’histoire authentique de cette ligne de chemin de fer stratégique reliant la Thaïlande à la Birmanie, l’enfer des camps de travail japonais et le parcours étonnant de Pierre Boulle, résistant français et futur écrivain.

Un récit bouleversant où se croisent héroïsme, souffrance, fiction et mémoire, pour comprendre comment un drame humain est devenu un symbole universel.