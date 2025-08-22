Les Etats-Unis fêtent le succès d’Apollo 11, exploit qui place le pays devant leur ennemi russe, pourtant bien supérieur quelques années auparavant.
Réalisateur : Evan Clarck
Sylvie et Jean-Bernard ont grandi dans l’idée qu’ils avaient été abandonnés à la naissance. Mais ce frère et cette...
Le samedi 31 octobre 1970, 146 jeunes périssent dans les flammes du nouveau dancing de Saint Laurent du Pont,...
Il y a cinquante ans, le 31 octobre 1970, 500 jeunes se retrouvent sur la piste de danse du...
L’histoire de la Russie et de l’URSS est gravée dans l’or des innombrables palais et églises d’un territoire immense,...
L’affaire Chevalier devient celui de la cause des femmes. Le tribunal est pris d’assaut, la pression de l’opinion publique...
En avril 1971, le « Manifeste des 343 » Françaises déclarant avoir avorté, s’attaque à la loi de 1920, qui en...
« AD » la signature du groupuscule d’Action Directe va marquer en lettres de sang les années 80. Le...
En seulement 7 ans, Action Directe va signer près de 80 attentats. L’histoire de ce groupuscule est celle d’une...
Le Meurice a beaucoup inspiré Salvador Dalí, qui a demeuré de nombreuses fois dans le palace. À la fin...
Aucun mur ne pouvait les retenir, aucune punition ne pouvait les effrayer, aucun ennemi ne pouvait les arrêter. Les...
Franck Ferrand a choisi de rouvrir le dossier de la guerre d’Indochine, en compagnie de Patrice Gélinet. Dans son...
Quelques semaines suffirent à la Wehrmacht pour écraser l’armée franco-britannique. L’évacuation de 340 00 soldats de Dunkerque sera le...
Alphonse Gabriel Capone, né à Brooklyn (New York) le 17 janvier 1899 et mort à Miami Beach (Floride) le...
Les partisans du FLN, environ 20 000, se déploient sur tout le territoire algérien. La France, qui avait espéré...
En juillet 1943 l’U-513 de type IX-C, responsable de la perte de 29 940 tonneaux et de l’endommagement de...
En juin 1940, les îles anglo-normandes, territoire britannique sur le XIe siècle, passent sous l’Occupation allemande : Hitler est...
De la prohibition à la lutte contre les drogues, la lutte contre les substances illicites, ses limites, et ses...
Des monstrueux Karl, utilisés à Sébastopol, tirant des obus de 600 mm et 1577 kilos, au petit Goliath radio...
La crise du canal de Suez, parfois appelée expédition de Suez, guerre de Suez, campagne de Suez ou opération...
Entre 1939 et 1945, il y a eu plus de 60 millions de morts. Cette folie meurtrière à fait...
