Documentaire

Situé dans l’ancienne partie ouest de la ville, l’aéroport de Berlin-Tempelhof a marqué l’histoire du XXe siècle en même temps que nombre de destins individuels. Portrait d’un ancien symbole nazi devenu synonyme de liberté.

Août 1978. Constanze Glien, citoyenne est-allemande, passe des vacances en Pologne avec sa famille. Mais sur le trajet de retour, une surprise de taille l’attend : alors qu’il devait atterrir à Schönefeld, son avion est détourné vers l’aéroport de Berlin-Tempelhof, de l’autre côté du Mur. Doit-elle laisser derrière elle son entourage et son travail pour repartir de zéro à l’Ouest ? Au-delà des destins individuels qu’il a marqués, l’aéroport Tempelhof a joué un rôle majeur au cours de l’histoire. Symbole du nazisme, il sera utilisé par les Occidentaux en 1948-1949 pour ravitailler la ville lors du blocus imposé par les Soviétiques, avant de devenir une immense caserne au milieu des années 1970. Depuis sa fermeture et sa transformation en parc en 2008, il demeure synonyme de liberté pour les Berlinois.

Documentaire de Kathrin Schwiering (Allemagne, 2024, 44mn) jusqu’au 17/06/2026