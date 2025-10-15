Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les avions de la Seconde Guerre mondiale – La Royale Air Force Tous les avions de la 2ème guerre mondiale en action grâce à des documents et images d’archives méconnus et...

Podcast L’histoire des Maisons Closes ! Nous sommes ici Aux Belles Poules, une ancienne maison close parisienne. C’est le seul établissement dont le décor des...

Documentaire Anne Frank I Quelle Histoire De son enfance en Allemagne à la rédaction de ce qu’elle souhaite devenir un roman, découvre la vie de...

Podcast Les espions de la Seconde Guerre Mondiale La Seconde Guerre mondiale a été le terrain de grandes batailles mémorables, comme Barbarossa ou Overlord. Mais derrière la...

Documentaire Avancées du programme Mercury | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale L’Amérique envoie pour la première fois un homme en orbite. Des caméras spéciales suivent le lancement de navettes spatiale....

Documentaire La Luftwaffe au combat – Les Bombardiers La Luftwaffe, que l’on peut traduire par « l’arme de l’air », désigne les différentes armées de l’air allemandes, depuis la...

Documentaire 20 ans que les USA sont en guerre froide avec l’est La Serbie en 2000, la Géorgie en 2003, l’Ukraine en 2004, le Kirghizstan en 2005. Quatre révolutions « spontanées » qui,...

Documentaire Afrique, point chaud de la guerre froide Pendant la guerre froide, les États-Unis et l’Union soviétique se sont également livrés à une intense lutte d’influence sur le...

Documentaire Secrets de guerre – La bataille d’Angleterre Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...

Documentaire La bataille d’Angleterre – Une poignée de héros Le 10 juillet 1940, la Luftwaffe lance les premières attaques contre la Royal Air Force. Intensifiant ses raids au-dessus...

Documentaire Jean-Claude Brialy, l’homme qui voulait tant être aimé Tel un « Rastignac » débarqué seul et contre l’avis de sa famille à Paris, il finira par réaliser...

Documentaire Les sols et sous-sol des batailles de la grande guerre 100 ans après, de récentes découvertes archéologiques ont permis de décrypter la Grande Guerre sous un nouveau jour. Grâce...

Documentaire La création de la République Populaire de Chine et la rétrocession de Hong Kong Découvrez l’Histoire de la Chine moderne, de la création de la République Populaire à la rétrocession de Hong Kong...

Documentaire Spoutnik, les USA face au succès russe 1957. Le succès russe de Spoutnik représente un véritable revers pour les Américains, dépassés technologiquement par leurs ennemis dans...

Documentaire Les traqueurs de nazis – Herbert Cukurs Surnommé le bourreau de Riga, Herbert Cukurs est directement responsable de l’extermination de 30 000 juifs lettons. Vingt ans...

Documentaire Les autres rives de la prohibition En Atlantique-nord, une bouteille de whisky enrobée de corail, engloutie sous les flots depuis les années 1930 est remontée...

Documentaire La seconde guerre mondiale – 1942 La Seconde Guerre mondiale, qui coûta la vie de plus de 40 millions de personnes, a duré six ans,...

Documentaire Tellement gay ! Homosexualité & pop culture (2/2) Après les émeutes de Stonewall, les homosexuels « sortent du placard » en pleine période de libération des mœurs. Inspirés par...

Documentaire Les derniers feux de l’Empire chinois Linda Lorin nous offre un supplément d’évasion. En Chine, l’empire des sens de Robert van Gulik, et Le Pékin...