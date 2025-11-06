Documentaire

le BF-109 créé par Willi Messerschmitt a été fabriqué à plus de 30 000 exemplaires, en 9 versions et 80 sous versions.C’est dire la qualité de la conception initiale de ce chasseur à hélice.Il fit ses premières armes durant la guerre d’Espagne et ne rencontra aucun adversaire capable de rivaliser avec lui.Il était plus rapide, beaucoup plus maniable, beaucoup plus lourdement armé.Dés 1940, lors de la bataille d’Angleterre, il affronta le seul adversaire à sa mesure, le Spitfire. Mais au fil des mois, le BF-109 fut largement amélioré, ce qui lui permit de garder sa supériorité.Deux des plus célèbres pilotes allemands, Galland et Hartmann comptèrent à leur actif plus de 450 victoires (350 pour Hartmann et 110 pour Galland).

Genre : Légendes du ciel

Documentaire : VF