L’été, Biarritz devient l’attraction de la côte basque, dont c’est la station balnéaire la plus réputée. Pour que la...
En Papouasie Nouvelle-Guinée, les femmes Melpa se font belles pour une cérémonie traditionnelle : elles se peignent le visage...
Les immenses blocs de grès rouge posés au milieu de l’espace infini alternent avec les vallées vertigineuses dont les...
Avec son décor verdoyant, vallonné, l’Auvergne offre aux visiteurs un terrain de jeux naturel incroyable. Au centre de la...
Philippe Gougler découvre un lieu incroyable dans la Cordillère des Andes au Pérou. Des salines en terrasse qui forment...
Voyager à travers un circuit organisé peut sembler être la solution idéale pour ceux qui souhaitent profiter de leur...
Depuis des décennies, Londres est la capitale de la fête et de l’excentricité Réalisateur : Caroline Diebold
De Migennes à Dijon, le canal de Bourgogne, fort de ses 242 km, ondule à travers l’Yonne et la...
Sur les traces de Charcot et du Duc d’Orléans. Eté 1905, le Duc d’Orléans, navigateur français, arme le trois...
Au Niger dans la région du Sahel, les courses de dromadaires sont très populaires dans toutes les communautés nomades....
Kanazawa est une ville du Japon, dans la préfecture d’Ishikawa, dont elle en est la capitale. Documentaire de Pierre...
Aux confins de l’Amérique latine, à cheval sur l’Argentine et le Chili, se trouve la Patagonie. Et au cœur...
\r\n\r\nDe décembre à février, les montagnes françaises se transforment en véritables usines à touristes. Dans les Alpes du Nord,...
Dans la vallée du Grand Rift dans le sud de l’Ethiopie vit le peuple Surma, à l’écart du monde...
Chaque été au moment des vacances, la petite île de 45 km2 voit affluer des dizaines de milliers de...
Ce nouveau volet propose d’arpenter la Savoie jusqu’aux confins de la Haute-Maurienne. Cette région de montagnards a conservé de...
Entre lieux insolites, paysages et lacs vus du ciel, et sensations fortes depuis le tarmac d’une ancienne base de...
Un paquebot de luxe, 40 stars des années 60 et 70 voici la recette du plus gros succès commercial...
Alors que la technologie audiovisuelle aborde une nouvelle ère avec l’avènement de la haute définition, alors que la planète...
Le Mont Ventoux, c’est l’étape mythique du Tour de France. Mais le Ventoux, c’est aussi le potager de la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site