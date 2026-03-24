Documentaire

Charlotte vous emmène à quelques kilomètres dans le village de Souvigny. Pourquoi ? Parce que ce petit village est absolument charmant, mais aussi parce qu’il a une très grande importance dans l’histoire des ducs de Bourbon, une histoire très liée avec celle de Moulins où l’on ira tout à l’heure. Et c’est avec Lucile que nous commençons la visite.

Direction ensuite Moulins ou l’on va poursuivre cette histoire autour des ducs de Bourbon. Charlotte est en compagnie de Christian. Pour la petite histoire, avec sa femme Elisabeth ils proposent une chambre d’hôtes… et leur passion : c’est de faire découvrir leur ville de cœur aux visiteurs de passage.

Avant de terminer l’émission nous vous réservons une visite passionnante à la maison Mantin !