Documentaire

Les locations de maisons sont en forte hausse. Mais attention cette demande importante est aussi le terrain de jeux rêvé des arnaqueurs. Leur technique la plus répandue ? Vous appâter avec une belle maison à un tarif particulièrement attractif puis vous faire payer en ligne une avance que vous ne reverrez plus… Dans d’autres cas, la belle maison en question n’existe tout simplement pas quand vous arrivez sur place.

Les pièges sont d’autant plus nombreux que beaucoup de sites d’annonces, aussi importants soient-ils, ne s’estiment pas responsables en cas d’escroquerie.

Alors comment s’y prendre pour trouver la location de ses rêves sans se faire avoir ?

Quelles précautions s’imposent et quels sont les sites les plus sûrs ?

Une enquête de Jessica Bertaux