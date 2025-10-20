Les derniers chevaliers d’Afrique vivent encore au Cameroun. Au nord du Cameroun, le village de Makilingaï perpétue la tradition des Peuls, considérés comme les derniers chevaliers d’Afrique noire. Héritiers d’un passé guerrier et cavalier, ils lient leur vie aux chevaux, symboles de pouvoir et de spiritualité. Le jeune Abdou rêve de recevoir un jour le sabre sacré du lamido, signe d’entrée dans le monde des cavaliers. Entre rites, transmission et fantasia, ce documentaire nous plonge au cœur d’un peuple où honneur et cheval demeurent indissociables.
Un film de Rébecca Boulanger
© AMP