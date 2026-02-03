Documentaire

Dans l’une des régions les plus arides au monde, le bassin de Kuvelaï-Etosha en Namibie, des sources d’eau mystérieuses et vitales nourrissent un écosystème unique. Découvrez l’incroyable réseau souterrain qui alimente les points d’eau du désert, nourrissant une faune variée, des éléphants aux girafes, et découvrez des trésors géologiques insoupçonnés.

Grâce aux recherches de géologues et hydrologues, nous plongeons dans les profondeurs du sous-sol pour explorer ces réserves d’eau fossile cachées, vitales pour la survie des habitants et des animaux.