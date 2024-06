Documentaire

Le célèbre photographe, Yann Arthus-Bertrand, s´intéresse à l´un des enjeux majeurs pour la survie des populations : l´EAU. Aujourd´hui, dans un contexte de forte croissance de la demande, d´augmentation de la population mondiale et d´aggravation des effets des dérèglements climatiques, l´eau est devenue l´une des plus précieuses richesses naturelles de notre planète. Fidèle à la réputation de Yann Arthus-Bertrand, LA SOIF DU MONDE, tourné dans une vingtaine de pays, révèle le monde mystérieux et fascinant de l´eau douce grâce à de spectaculaires images aériennes tournées dans des régions difficiles d´accès et rarement filmées, tel que le Soudan du Sud ou le nord du Congo ; découvertes aussi des plus beaux paysages de notre planète, lacs, fleuves, marais, dessinés par l´eau. LA SOIF DU MONDE fait donc le pari de confronter la fameuse vision aérienne du monde de Yann Arthus-Bertrand avec la dure réalité quotidienne de tous ceux qui sont privés d´eau, en meurent parfois et se battent sur le terrain pour se procurer l´eau, l´épurer ou l´apporter à ceux qui en manquent. Le film est tissé de rencontres. Un berger du nord Kenya nous dit dans les yeux qu´il a tué pour de l´eau et qu´il le fera encore. Des femmes dansent lorsque l´eau arrive enfin dans leur village. Une ambassadrice des Nations Unies atypique explique son combat pour que les gouvernements s´engagent eux aussi pour permettre l´accès à l´eau et aux techniques les plus modernes d´épuration, garantes de la survie et de la santé des populations les plus pauvres. Des reportages réalisés en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, donnent la parole à ceux qui s´engagent et innovent, afin d´apporter l´eau où elle manque, l´utiliser plus intelligemment, l´épurer ou mieux encore cesser de la polluer. Des personnalités attachantes, reconnues internationalement ou simples acteurs de terrain, illuminent le film de leur énergie, de leur imagination et de leur enthousiasme… Car l´accès à l´eau potable est plus que jamais le grand enjeu de demain. Un documentaire de Yann Arthus-Bertrand.