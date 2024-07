Documentaire



Notre assiette est le levier le plus puissant pour lutter contre le réchauffement climatique et garder un monde vivable. Aujourd’hui, notre système alimentaire est le principal responsable des menaces qui pèsent sur la planète. Il existe pourtant des solutions à portée de main.

Aux quatre coins du monde, le journaliste d’investigation Benoît Bringer part à la rencontre de femmes et d’hommes qui inventent un nouveau modèle alimentaire respectueux des personnes et de la nature.

Ce documentaire porteur d’espoir montre comment chacun d’entre nous peut-être acteur du changement et révèle les recettes pour une transition alimentaire économiquement viable.

Documentaire réalisé par Benoît Bringer