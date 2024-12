Conférence

L’océan nous fait vivre. Il fournit 50% de notre oxygène grâce au plancton, il régule une grande partie du climat terrestre et absorbe 30 % de nos émissions de gaz à effets de serre, il nourrit les hommes, en particulier dans les pays à faible revenus, il est le support d’innombrables activités récréatives et commerciales. Si l’océan était un pays, selon les calculs du WWF, ce serait la 5e puissance économique du monde et 80% de cette économie reposerait sur le vivant.

Mais l’océan parle aussi à notre sensibilité et à nos cœurs, il nous inspire, nous intrigue, nous relaxe. Or l’océan est menacé de toutes parts par les activités humaines et particulièrement la bande côtière, qui est à la fois la plus fréquentée par les humains et la plus productive d’un point de vue biologique.

Pollutions, dont celle par le plastique et les pesticides, dérèglement climatique, grignotage des espaces littoraux, surexploitation des ressources marines sont en train de modifier en profondeur nos océans.

Nul ne peut prévoir leur état dans les prochaines décennies car cela dépend entièrement de notre action collective. En poursuivant sur cette lancée, de graves désordres sont à craindre. Mais l’océan peut peut-être nous inspirer pour redresser la barre et établir un échange équilibré où les sociétés humaines sauront tirer parti de ses fruits sans les gaspiller.