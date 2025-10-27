Le thon rouge européen mesure jusqu’à 5 mètres de long et pèse jusqu’à 600 kg. Chaque année, il traverse l’océan Atlantique et revient en Méditerranée pour frayer. Bien qu’il soit démontré depuis longtemps que la surpêche a entraîné l’épuisement des stocks de thon, aujourd’hui, tout l’essaim est capturé lors de la reproduction, ce qui empêche la reconstitution des ressources. Aucun autre poisson au monde n’atteint des prix aussi élevés. Au Japon, il nourrit une gigantesque machine à profits.