Documentaire



Les Vents du Havre traite de l’industrie de l’éolien offshore. Cette industrie prendra naissance sur les côtes normandes dans les années qui viennent. Comment nait une pareille industrie ? Quels en sont les acteurs et les enjeux ? De quelle manière le tissu économique et social s’en trouvera transformé ? Quelles attentes, quels espoirs et quelles inquiétudes de tels projets font naître chez les havrais, les fécampois, les dieppois ? quelles incidences sur l’environnement ? le paysage maritime ? Le documentaire « Les Vents du Havre » tente de répondre à ces questions et bien d’autres par un exercice de prospective sur le thème de la transition énergétique appliquée à un territoire donnée : la Normandie.

Réalisateur : Alexandre Sredojevic