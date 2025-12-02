Dans le cadre des conférences du Cycle pluridisciplinaires d’études supérieures (CPES) de PSL, Matthieu Glachant, professeur d’économie de Mines ParisTech et directeur du CERNA (Centre d’économie industrielle) a présenté le 28 mai 2015 les bases de l’économie verte, regard croisé entre changement climatique et marchés du carbone.