Le long processus pour recycler nos ampoules
Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle...
La fusion nucléaire pourrait-elle devenir une réponse aux crises énergétiques et climatiques mondiales ? En tant que source d’énergie...
Écouter les paysages plutôt que les regarder. Voici l’approche qu’utilisent Anne Sourdril et Luc Barbaro pour leur projet de...
En raison du réchauffement climatique, le glacier d’Argentière, situé dans le massif du Mont-Blanc, perd environ un mètre d’épaisseur...
Emmanuelle Porcher, écologue et professeure du Muséum nous parle de l’importance des pollinisateurs dans notre écosystème. Véritables ouvriers de...
Le biologiste et chercheur au Muséum, Marc-André Selosse, questionne les modes d’agriculture actuels et nous invite à nous projeter...
Dans un monde où l’individualisme semble triompher, où la consommation semble le seul idéal offert à notre jeunesse, où...
L’humain ou l’animal, entre les deux la paille balance
Court documentaire sur les nouveaux dirigeants d’Oulan Bator qui se sont donné comme objectif de connecter « les quartiers de...
Peut-on se passer d’automobile sans perdre une part de liberté ? « Square idée » prend le volant… avec philosophie. Partant du constat que...
Technologie, énergie et développement durable sont liés. Dans une récente étude publiée dans la revue Science, plus de 500...
Depuis une dizaine d’années, la Tunisie est touchée de plein fouet par les évolutions du climat. Dans les régions...
La Suède annonce une nouvelle révolution industrielle « verte » près du cercle polaire : usine de batteries électriques, aciéries à l’hydrogène,...
Eldorado pour les agro-industries chimiques, le Brésil est complaisamment alimenté en pesticides par une Europe qui se débarrasse de...
Depuis des millions d’années, les plantes et leurs pollinisateurs renouvellent au quotidien leurs voeux d’amour fou et indestructible, s’adaptant...
L’ expression populaire « mais que fait la police ? » renvoie exclusivement à l’état d’intranquillité de nos rues – à...
Imaginez un monde où les tempêtes de ces dernières semaines seraient monnaie courante, où le désert aurait gagné toute...
Les déchets radioactifs peuvent rester dangereux pendant des centaines voire des milliers d’années… Qui s’en occupe et comment ?...
Le plus gros iceberg jamais observé s’est détaché en juillet 2017 de la barrière de Larsen, dans le nord...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site