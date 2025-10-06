Ressources Dans la même catégorie

Podcast Quelles sont les nouvelles façons d’explorer l’océan ? Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle...

Conférence La fusion nucléaire est-elle la clé pour sauver la planète ? La fusion nucléaire pourrait-elle devenir une réponse aux crises énergétiques et climatiques mondiales ? En tant que source d’énergie...

Documentaire Des paysages qui s’écoutent Écouter les paysages plutôt que les regarder. Voici l’approche qu’utilisent Anne Sourdril et Luc Barbaro pour leur projet de...

Documentaire Un glacier sur écoute En raison du réchauffement climatique, le glacier d’Argentière, situé dans le massif du Mont-Blanc, perd environ un mètre d’épaisseur...

Podcast Un monde sans pollinisateurs Emmanuelle Porcher, écologue et professeure du Muséum nous parle de l’importance des pollinisateurs dans notre écosystème. Véritables ouvriers de...

Podcast Le vivant au cœur de l’agriculture Le biologiste et chercheur au Muséum, Marc-André Selosse, questionne les modes d’agriculture actuels et nous invite à nous projeter...

Conférence Quelle pédagogie pour répondre aux défis d’aujourd’hui ? Dans un monde où l’individualisme semble triompher, où la consommation semble le seul idéal offert à notre jeunesse, où...

Documentaire L’eau des villes du monde – Milieu urbain informel et assainissement Court documentaire sur les nouveaux dirigeants d’Oulan Bator qui se sont donné comme objectif de connecter « les quartiers de...

Documentaire Vivre sans voiture ? Peut-on se passer d’automobile sans perdre une part de liberté ? « Square idée » prend le volant… avec philosophie. Partant du constat que...

Article Les 3 technologies qui sauveront la planète Technologie, énergie et développement durable sont liés. Dans une récente étude publiée dans la revue Science, plus de 500...

Documentaire Guerre climatique: la Tunisie en première ligne Depuis une dizaine d’années, la Tunisie est touchée de plein fouet par les évolutions du climat. Dans les régions...

Documentaire Le défi du grand nord La Suède annonce une nouvelle révolution industrielle « verte » près du cercle polaire : usine de batteries électriques, aciéries à l’hydrogène,...

Documentaire Pesticides : l’hypocrisie européenne Eldorado pour les agro-industries chimiques, le Brésil est complaisamment alimenté en pesticides par une Europe qui se débarrasse de...

Documentaire Peut-on remplacer les pollinisateurs ? Depuis des millions d’années, les plantes et leurs pollinisateurs renouvellent au quotidien leurs voeux d’amour fou et indestructible, s’adaptant...

Podcast Patrimoine naturel et politiques territoriales L’ expression populaire « mais que fait la police ? » renvoie exclusivement à l’état d’intranquillité de nos rues – à...

Documentaire Les temps changent (2/2) Imaginez un monde où les tempêtes de ces dernières semaines seraient monnaie courante, où le désert aurait gagné toute...

Documentaire Que deviennent nos déchets radioactifs Les déchets radioactifs peuvent rester dangereux pendant des centaines voire des milliers d’années… Qui s’en occupe et comment ?...