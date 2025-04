Conférence

Explorations Quantiques 2050 est une initiative portée par la Fédération de recherche Innovacs en collaboration étroite avec la communauté des sciences quantiques Grenobloises (UGA, CNRS, INRIA et CEA). A l’aube d’une possible nouvelle « révolution quantique », ce programme ambitieux entend amorcer la recherche en Sciences Humaines et Sociales sur les enjeux et les questions relatives à l’innovation technologique quantique. Privilégiant le dialogue Science-Société, la FR Innovacs utilise une approche par les Sciences Ouvertes et Participatives et le design fiction.