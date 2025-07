Conférence

« Qu’est-ce que le réel ? » Cette question a occupé la philosophie depuis plus de deux millénaires, et a reçu des éclairages nouveaux au XXème siècle avec les révolutions conceptuelles de la physique quantique, de la théorie des champs et de la cosmologie. Ces disciplines offrent un panorama fascinant et intriguant sur les aspects du réel auxquels nous pouvons avoir accès. Mais celui-ci reste au fond toujours aussi mystérieux. Les deux conférenciers feront le point sur les différentes positions relatives à cette question, et ouvriront le débat. La science est-elle autre chose qu’un ensemble de recettes pour prédire ? Quel est le statut de nos théories et de nos modèles ? Peut-on maintenir une perspective réaliste ? Enfin, la difficulté de définir ce qu’est le réel n’ouvre-t-elle pas la porte à d’autres approches ?