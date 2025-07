Conférence

Marie Curie en découvrant la radioactivité a ouvert une porte sur le monde subatomique. Cette conférence retracera les étapes clés de cette quête scientifique dont elle fut l’une des pionnières : comment il a fallu tout inventer, des concepts aux méthodes scientifiques et aux instruments. Mais aussi, les liens qui unissaient le petit groupe de chercheurs internationaux qui ont découvert la relativité, la mécanique quantique, les noyaux et les particules élémentaires, et deux nouvelles interactions fondamentales entre 1896 et 1925.