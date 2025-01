Documentaire

Pénurie, flambée des prix, depuis plusieurs années en France un vent de folie souffle sur le marché de l’immobilier. En 10 ans les prix ont doublé. Aujourd’hui à Paris le mètre carré affiche plus de 8000 euros en moyenne et les extrêmes flirtent avec les 25 000 euros. Résultat : de plus en plus de français exclus du marché aussi bien de l’achat que du locatif. Mais aussi de grosses dérives en tout genre qui frôlent parfois l’escroquerie : petites surfaces surfacturées, caves, sous sols, bureaux transformés en habitat, agences immobilières aux pratiques douteuses et marché illicite. Documentaire réalisé par Romain Renout, Patrick Spica Productions