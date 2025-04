Documentaire

Le poker en ligne a donné une dimension nouvelle au poker, et à tous les jeux de casino en général. De fait, beaucoup de personnes connaissent peu ou pas du tout l’univers des casinos ; des opinions plus ou moins erronées se construisent alors autour de cet univers. Dans ce documentaire signé Trish Regan et sorti en 2014, vous apprendrez donc à avoir une meilleure connaissance de ce que sont réellement les casinos, et de ce qu’offrent réellement les plateformes de poker en ligne. Surtout, vous découvrirez comment le hasard est peut-être moins présent qu’on le pense dans les jeux d’argent. Pour atteindre son objectif, cette création ayant déjà nominé pour diverses distinctions s’appuie sur le parcours et les stratégies de plusieurs joueurs.



Le résumé du documentaire

Vous aimez les films de fiction ou de non-fiction qui vous révèlent des vérités insoupçonnées ? Alors vous allez apprécier The Player : Secret Of A Vegas Whale, un documentaire qui vous emmène dans les méandres des gains dans les casinos. Qu’il s’agisse d’un établissement physique ou d’une plateforme internet comme JackpotCity casino en ligne , tous les casinos offrent chaque jour à des centaines ou des milliers de joueurs la possibilité d’obtenir des gains pour arrondir leurs fins de mois, voire plus. C’est pour vous faire comprendre cette réalité que Trish Regan a choisi de braquer sa caméra sur quelques-uns de joueurs expérimentés de Las Vegas, la capitale des jeux d’argent. Pendant environ une heure d’interviews et d’analyses, vous irez donc à la rencontre des meilleurs joueurs de Las Vegas, et de leurs stratégies et techniques. L’un des éléments les plus marquants du film est d’ailleurs l’histoire particulière d’un joueur de poker. Autrefois joueur de carte aux résultats approximatifs, il a su s’améliorer au fil des années, jusqu’à devenir l’un des joueurs qui enregistrent le plus de gains, qui font tomber la banque comme on dit dans le jargon ! Comment a-t-il fait ? Quelles sont les techniques les plus efficaces pour limiter la place du hasard durant ses parties ? Ce documentaire vous plongera dans les plus précieux secrets des casinos.

Qui est Trish Regan ?

Trish Regan est une animatrice de télévision américaine. Egalement auteur et productrice de documentaire, elle fut élue miss du New Hampshire en 1994, année au cours de laquelle elle représenta également son état à la phase nationale de l’événement. Titulaire d’un bachelor d’histoire à l’université de Columbia en 2000, elle lance sa carrière juste après, en 2001, en tant que consultante sur les tendances du marché pour CBS. Gravissant les échelons, elle reste avec le groupe jusqu’en 2007, avant de rejoindre CNBC, où elle eut en charge le suivi des marchés à travers une émission quotidienne, ainsi que la programmation des documentaires long métrage. En 2012, elle rejoint Bloomberg Television, où elle passera 3 années, au cours desquelles elle produit The Player : Secret Of A Vegas Whale. En 2015, elle rejoint le groupe Fox, qu’elle quitte en 2020 pour NewsMax. Durant son parcours, Trish Regan a reçu de nombreuses récompenses pour ses prestations télévisuelles, mais également pour ses productions.