Documentaire

Pour Jonathan et ses équipes, chaque mission commence dans le calme… Et se poursuit dans l’impossible.

Poutrelles d’acier, éléments d’usines, structures hors normes : ils déplacent ce que personne d’autre n’ose toucher. Conduire, manœuvrer, prévoir chaque obstacle. Sur la route, rien n’est simple.

Et chaque mètre parcouru est une victoire.

Ce reportage vous emmène au cœur des convois XXL.

Carrefours trop étroits, lignes à démonter, voitures à bloquer : tout doit être pensé, anticipé. La pression est constante, la marge d’erreur, inexistante.