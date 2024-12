Documentaire

Ils sont près de 5 millions… Après des décennies de baisses régulières, le nombre de pauvres en France est reparti à la hausse depuis 2002. Chômeurs, étudiants, familles mono parentales mais aussi salariés ; plus personne ne semble épargné. Pire des pans entiers de la population jusque ici préservés se retrouvent fragilisés… La pauvreté est-elle une fatalité ? La solidarité est-elle la seule solution ? Itinéraires Bis vous emmène à Lyon à la rencontre de celles et ceux qui ont un genoux à terre et de ceux qui les aide à continuer la route. Dans cette émission nous irons à la rencontre de Benoit, Danièle, Frédéric et Perrine, bénévoles ou salariés au secours populaires de Lyon…tous ont choisi de s’engager pour aider les plus démunis : aide alimentaire, accompagnement scolaire, départs en vacances… Un combat quotidien pour endiguer la pauvreté ! En France près de 4 millions de personnes bénéficient de l’aide alimentaire. A Bordeaux la banque alimentaire apprend aux personnes précaires à acheter malin et à se passer de surgelés, ou de plats industriels… Choisir des légumes, éviter le gaspillage, concocter des repas équilibrés. Des trucs et astuces pour retrouver du plaisir sans débourser un centimes de trop. Et enfin direction Calais, une des villes les plus pauvres de France qui vient d’investir dans une médiathèque itinérante. Des livres, des tablettes, des ressources pédagogiques, le tout sur roulettes. Au coeur des quartiers des équipes de la médiathèque de la ville ouvrent les portes du savoir et de la culture à tous.