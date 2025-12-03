Les cadres d’IBM passent une journée avec les sans abris qui vivent au pied de leur tour
Un documentaire de François-Henri Meynadier
Un documentaire de François-Henri Meynadier
Marion Gestin Duchêne reçoit dans Métamorphose Stéphanie Brillant, journaliste, réalisatrice, productrice et conférencière. Et si la vie nous offrait...
Enfant adopté au Vietnam, marié, père de famille, Vincent décide à 47 ans de retrouver sa mère biologique. Une...
Je vais à l’épicerie sociale pour nourrir mes enfants Un documentaire de Laure Philipon
Parce qu’ils souffrent de Tocs, qu’ils sont en pleine crise d’adolescence, qu’ils sont trop jaloux ou excessivement radins, les...
Trouver des lieux capables d’allumer l’étincelle, de créer des souvenirs doux et de renforcer la complicité n’est pas toujours...
« Tomber amoureux se fait tout seul, le rester est un choix conscient, un magnifique chemin à deux »...
Quand on parle de voyance amour, on imagine souvent des prédictions spectaculaires : « Il ou elle va revenir », « Vous allez...
On refuse à cette mère SDF et à ses enfants un logement pourtant vacant Un documentaire de Corinne Langlois,...
Ce couple attend son dixième enfant, et s’est lancé dans un grand projet
Delphine est mère de 5 enfants de 2 à 14 ans et comme 3 000 familles aujourd’hui en France,...
A l’heure où les établissements scolaires sont médiatiquement montrés sous le seul angle de la violence, à Saint-Brieuc, le...
La vie au sein de familles recomposées nombreuses peut rapidement devenir complexe. Explorez le quotidien de quatre de ces...
« Le travail ne protège plus de la pauvreté ». Dans un rapport publié en novembre 2004, le Secours...
En France, l’héritage est redevenu une source majeure d’inégalités. Aujourd’hui, deux tiers du patrimoine viennent de ce qu’on reçoit...
Au rayon papèterie aussi, les prix flambent… Le coût de la rentrée devrait augmenter de plus de 4% cette...
Au Cambodge, le nombre d’enfants vivant dans la rue n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années. À Phnom...
Ces mères célibataires que le tourbillon de la précarité aspire avec leurs enfants ! Elles sont particulièrement touchées par...
George et Suzanne, tous deux octogénaires, étaient depuis deux ans à la retraite quand ils ont décidé de revenir...
Dans le collège d’un quartier « sensible » de Paris, portrait d’un professeur d’EPS, qui chaque année, initie ses élèves de...
Aujourd’hui, les esclaves sont «détachés». Traduction: ils peuvent se déplacer avec leurs chaînes. Ils sont Portugais, Polonais, Roumains, Espagnols,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site