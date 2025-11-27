Documentaire

En France, plus de 17 000 expulsions locatives sont exécutées chaque année avec le concours de la force publique. Derrière ces chiffres : des drames familiaux, des enfants déscolarisés, des malades laissés sans suivi, des retraités contraints de dormir dans leur voiture. Loin de l’image d’un “accident de parcours”, ce film révèle une mécanique bien rodée d’exclusion sociale.

Car ici, la pauvreté ne vient pas de l’oisiveté. Les expulsés travaillent, cotisent, élèvent des enfants. Mais une dette, un retard de paiement, un loyer trop élevé… et tout bascule. Le film suit ces trajectoires brisées dans un pays où l’on peut tout perdre en respectant la loi, et où les réponses institutionnelles arrivent souvent trop tard — ou jamais.