Depuis l’éclatement de l’affaire des viols de Mazan, certains militent pour que la France modifie sa définition juridique du viol de manière à inscrire dans la loi l’obligation de s’assurer du consentement explicite de l’autre, comme cela a été fait dans d’autres pays, notamment l’Espagne, qui est connue pour être en pointe sur la lutte contre les violences faites aux femmes. C’est donc éclairant pour nous d’aller voir de plus près les débats qui se déroulent là bas.

Clara Serra est une philosophe espagnole, ancienne députée Podemos,

et autrice de la “Doctrine du consentement” (La Fabrique, 2025). Son livre est un texte qui permet de faire un pas de côté par rapport aux débats sur les violences sexuelles et sur les meilleurs moyens juridiques de les combattre.

Passer de “non ça veut dire non” à “seulement oui veut dire oui”. A priori, ça semble aller dans le sens d’une conception plus exigeante et satisfaisante du consentement. Pourtant ce n’est pas si simple. Clara Serra explore toute l’ambiguïté de la notion de consentement, elle insiste sur l’importance de distinguer désir et consentement et elle réfléchit à la manière dont la loi doit protéger les femmes sans pour autant les piéger.

Peut-il y avoir désir sans consentement? Ou consentement sans désir? Le désir de loi va-t-il contre la loi du désir ?

