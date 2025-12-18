Documentaire

Au coeur de la Russie, un arsenal tentaculaire mêle reliques soviétiques et armes hypersoniques capables d’atteindre l’Europe en quelques minutes. Derrière cette puissance de feu, un réseau d’espions, de sociétés écrans et d’oligarques entretient l’effort de guerre malgré les sanctions. Entre trafics d’armes, détournements de technologies et terreur d’État, ce documentaire en deux volets révèle les coulisses d’un système prêt à tout pour conserver son pouvoir de destruction.

Sous les sanctions, le régime de Vladimir Poutine parvient à maintenir une machine de guerre d’une efficacité redoutable. Les obus et les missiles pleuvent sur l’Ukraine, dix fois plus nombreux que ceux de l’armée adverse. Derrière cette endurance militaire, un réseau clandestin mêle trafiquants, espions et apparatchiks européens, capables d’alimenter la Russie en composants électroniques, malgré l’embargo. Des entrepôts d’armes soviétiques aux usines high-tech des missiles hypersoniques, enquête sur la mécanique opaque des « armes secrètes » de Poutine.

En filigrane du film, l’ombre des griffes du maître du Kremlin plane sur chacun. Toute erreur est un crime de lèse-majesté, toute défection un passeport pour l’exil, toute critique une condamnation à mort. Ainsi, les scientifiques qui travaillent sur l’élaboration de missiles hypersoniques se retrouvent accusés de trahison et sont jetés en prison en cas d’échec, les soldats qui fuient le front ukrainien sont obligés de quitter leur pays sans jamais pouvoir y revenir, et les oligarques sommés de fournir leurs propres bataillons d’hommes, souvent recrutés dans leur entreprise à coup de primes et de fausses promesses, pour partir au front.

L’enquête s’appuie sur des témoignages inédits : le marchand d’armes Viktor Bout, l’enquêteur belge Damian Spleeters, ou encore l’ancien banquier du Kremlin, Sergeï Pougachev. Tous dévoilent les engrenages d’une économie de guerre parallèle, où la loyauté envers Poutine se monnaie aussi cher que le silence. À travers ces voix, le film dresse le portrait d’un empire armé jusqu’aux dents, obsédé par sa survie et prêt à tout pour la garantir.

Documentaire d’Hugo Van Offel et Martin Boudot (France, 2025, 51mn) disponible jusqu’au 19/07/2026